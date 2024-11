Chilena que agredió a chofer venezolano asegura que se arrepiente y teme por su vida

En los últimos días, un video se ha vuelto viral en el que una joven chilena ataca a un conductor de taxis de aplicación después de que él le pide que se siente en el asiento del copiloto. La discusión, capturada en redes sociales, muestra cómo la situación escaló hasta que la pasajera golpeó repetidamente al conductor, lanzando insultos discriminatorios por ser venezolano.

La difusión del video llevó a varios usuarios a buscar más información sobre la mujer, identificándola y creando un grupo en Facebook llamado “Conny Paz … ¡Te vamos a encontrar!” con más de cinco mil miembros.

La información personal de la protagonista del video, incluyendo certificados de nacimiento, dirección, datos bancarios y número de contacto, comenzó a circular en internet.

En una entrevista con El Mercurio, Constanza Ruiz Bastén, de 26 años, la agresora de Davis Agüero, el conductor venezolano, expresó arrepentimiento por sus acciones y mencionó que ha recibido amenazas de muerte y teme por su vida.

Constanza relató que el día del incidente solicitó un viaje a través de InDrive. “Me arrepiento mucho de lo que hice”, admitió. También explicó que se sintió amenazada y que no bajó del auto porque ese día tenía que presentar su tesis, generando una gran tensión en ella.

Temor por su vida

Según Constanza, “recientemente golpearon a una niña en la calle pensando que era yo. Me han amenazado de muerte y han venido a buscarme a mi casa”.

Desde la viralización del video, la vida de Constanza cambió drásticamente, enfrentando consecuencias personales significativas. “La gente me reconoció el viernes, desde entonces no he salido de casa y apenas he comido. Todo esto ha sido abrumador”, declaró.

Constanza también afirmó que se ha comunicado con Agüero para disculparse y espera poder hacerlo en persona. “Hablé con él por teléfono y le envié un mensaje pidiendo perdón, pero me bloqueó”, reveló.

Finalmente, la joven se refirió a una declaración que hizo en el video sobre portar un arma, aclarando que fue una mentira dicha por el miedo del momento.

Con información de El Mercurio