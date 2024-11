Gaby Spanic se defiende tras llamar “asalariada” a Thalía

La reconocida actriz Gaby Spanic ha salido a defenderse luego de llamar “asalariada” a Thalía, asegurando que no fue un insulto. La artista venezolana explicó que envió sus condolencias a Thalía por la reciente pérdida de su hermana, Ernestina Sodi, y que tiene un afecto especial por ella.

“Bueno, todas somos asalariadas, ¿dónde está el problema? ¿Acaso no saben lo que significa? Recibir un sueldo. Le deseo lo mejor, le envío mis condolencias, la quiero mucho, me encantan sus canciones”, expresó Spanic a Mezcalent. Asimismo, agregó: “Incluso la coloqué en el mismo nivel que Cher y Madonna y nadie dijo nada. Siempre buscan lo negativo, cambian el contexto para crear un titular sensacionalista y hacerme quedar como la villana de la historia”.

La estrella de exitosas telenovelas como “La usurpadora”, “Soy tu dueña” y “Mundo de fieras” señaló que sus declaraciones en el reality show “Secretos de villanas” fueron sacadas de contexto.

“Esto es ‘Secretos de villanas’, no se trata de santas, así que no busquen cosas más oscuras, ya aclaré lo que tenía que aclarar”, enfatizó.

“Si a mí no me gusta cómo canta, ¿cuál es el problema? ¿Debo fingir que me gusta? Me encanta Ana Gabriel, me encanta Edith Márquez y ella es muy talentosa, tiene mucha luz, todo lo que quieras, pero bueno, no entiendo cuál es el escándalo”, añadió sobre Thalía.

Para Spanic, confesar en “Secretos de villanas” que fue víctima de abuso sexual por parte de un tío cuando era niña fue liberador.

“Me siento más liberada porque nadie es perfecto. Me siento en paz conmigo misma, he recibido muchos testimonios de mujeres en redes sociales porque muchas llevan esa carga a la tumba y yo me siento mucho mejor”, expresó.

“No fue fácil, pero ahora me siento diferente. Me siento mucho mejor porque he recibido mucho apoyo de mujeres que han pasado por lo mismo y que no se han atrevido a hablar por miedo, vergüenza o temor a no ser creídas”, concluyó.