Petro y su respuesta sobre la mediación política en Venezuela

Cumbre del G20: Venezuela en el centro de la atención

En medio de la celebración de la Cumbre del G20 en Brasil, Venezuela vuelve a ser tema de conversación. En un evento en horas de la tarde del lunes, el presidente Gustavo Petro se desmarcó sutilmente de la situación en el país sudamericano.

El mandatario ha sido activo en sus pronunciamientos y, además de no reconocer a Nicolás Maduro, había prometido una mediación política. Sin embargo, al ser cuestionado por la reportera venezolana Adriana Núñez Rabascall sobre este tema, Petro respondió con evasivas: “Aquí no hablamos de Venezuela”, dijo en compañía de su canciller Luis Gilberto Murillo.

Brasil cambia su postura sobre Venezuela

La pregunta a Petro se centró en la mediación que él y Lula da Silva habían anunciado. Sin embargo, la postura de Brasil con respecto a Venezuela y a la administración de Nicolás Maduro parece haber evolucionado.

El pasado miércoles, el ministro de Asuntos Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, cambió su discurso y mostró un leve reconocimiento. El funcionario no solo suavizó el tono al referirse a Venezuela, sino que afirmó que no romperán relaciones, argumentando que reconocen Estados y no Gobiernos.

Estas declaraciones coinciden con las del presidente Lula da Silva, quien recientemente expresó que su país no puede estar pendiente de lo que sucede en Venezuela. “Maduro es un problema de Venezuela, no de Brasil. Yo me preocupo por Brasil. Maduro que se preocupe por él, y el pueblo venezolano que se preocupe por Maduro”, declaró.