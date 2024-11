EEUU: Aprueban Ley Bolívar: Prohíbe operaciones comerciales con Maduro

Prohíbe operaciones comerciales con Maduro.

La Cámara de Representantes de EEUU aprobó este lunes, 18 de noviembre, una ley bipartidista —denominada Bolívar— que prohíbe a agencias federales sostener operaciones comerciales con cualquier persona o empresa relacionada con Nicolás Maduro.

Esta ley fue presentada por los congresistas estadounidenses Mike Waltz (republicano) y Debbie Wasserman Schultz (demócrata).

La legislación, para la «Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Ilegítimo de Venezuela», complementa las sanciones existentes contra el chavismo.

“Venezuela está en crisis debido al gobierno ilegítimo y autoritario y a las políticas marxistas de Nicolás Maduro y su cártel de Caracas”, dijo el legislador Waltz.

«Esta legislación envía un mensaje claro y poderoso a Maduro, así como a otros dictadores de todo el mundo, de que no habrá apaciguamiento, no habrá tolerancia, no habrá recompensa por sus acciones ilegales y deshonestas», agregó el funcionario estadounidense.

«La legislación corta un salvavidas financiero adicional para el aparato represivo de Maduro», dijo por su parte la congresista republicana María Elvira Salazar.

«Durante la última década, he luchado por sanciones duras contra el régimen de Maduro, una ayuda humanitaria robusta y presión internacional para proteger los derechos humanos y el Estado de derecho en Venezuela», señaló Schultz.

Sin embargo, remarcó que su trabajo y compromiso con el pueblo venezolano no está completo. No hasta que «Estados Unidos se deshaga de los intereses corporativos turbios que permiten la corrupción y el robo electoral de Maduro».

Además de Salazar, Waltz y Wasserman la legislación es apoyada por los congresistas Mario Díaz-Balart, Stephanie Murphy, Carlos Giménez, Jennifer Gonzalez-Colon, Alcee Hastings, Bill Pose, Matt Gaetz y Brian Fitzpatrick. Los senadores Marco Rubio y Rick Scott también han impulsado la ley Bolívar.

TEXTO DE CARAOTA DIGITAL