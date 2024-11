Gobernador de California no decidirá sobre caso de los hermanos Menéndez

Lyle y Erik Menéndez admitieron haber matado a tiros a su padre, el ejecutivo de la industria del entretenimiento José Menéndez, y a su madre Kitty Menéndez, en un caso que ha mantenido al público en vilo durante décadas.





Cortesía | Fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en 1996



El gobernador de California, Gavin Newsom, ha anunciado que no tomará ninguna decisión sobre la posibilidad de otorgar clemencia a los hermanos Menéndez hasta que el nuevo fiscal del distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, revise minuciosamente el caso.

La fiscalía presentó recientemente una recomendación para una nueva sentencia para los hermanos, quienes fueron condenados por el asesinato de sus padres en 1989 en su casa de Beverly Hills.

El actual fiscal de distrito, George Gascón, solicitó un nuevo veredicto de 50 años a cadena perpetua, lo que los haría elegibles de inmediato para libertad condicional.

Gascón, quien contó con el respaldo de Newsom, perdió su reelección este mes, por lo que el gobernador ha decidido darle tiempo al nuevo fiscal para revisar a fondo el caso antes de tomar una decisión.

“El gobernador respeta el papel del fiscal de distrito en la administración de justicia y reconoce que los votantes han depositado su confianza en el próximo fiscal de distrito, Hochman, para llevar a cabo esta responsabilidad”, declaró la oficina del gobernador en un comunicado emitido el lunes.

“El gobernador aguardará la revisión y el análisis del caso Menéndez por parte del fiscal electo antes de tomar cualquier medida”.

Hochman informó a The Associated Press la semana pasada que no podía hacer comentarios sobre la recomendación de una nueva sentencia hasta que revisara detenidamente los documentos confidenciales relacionados con los hermanos.

En un principio, los hermanos fueron sentenciados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en 1996.

Lyle Menéndez, entonces de 21 años, y Erik Menéndez, de 18, reconocieron haber matado a tiros a sus padres, José y Kitty Menéndez, en un caso que ha generado controversia en la opinión pública.

Los hermanos fueron juzgados en dos ocasiones por el asesinato de sus padres, ya que el primer juicio terminó en un veredicto nulo.

El abogado de los hermanos solicitó por primera vez una revisión del caso en mayo de 2023, argumentando que las circunstancias y la percepción pública han cambiado desde el momento de la condena.

La familia extendida de los Menéndez ha pedido su liberación, argumentando que en la actualidad, con una mayor conciencia sobre el impacto del abuso sexual, los hermanos no habrían sido condenados por asesinato premeditado ni habrían sido sentenciados a cadena perpetua sin libertad condicional.

Esperamos que el nuevo fiscal Hochman pueda revisar a fondo este caso tan complejo y tomar la decisión más justa para todos los involucrados.