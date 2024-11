La confesión de Lamar Odom sobre su muñeca sexual y el vínculo con su ex esposa Khloé Kardashian

El ex jugador de baloncesto de la NBA, Lamar Odom, reveló en el podcast “We’re Out of Time” que recientemente adquirió una muñeca sexual personalizada con un diseño similar al de su ex esposa, Khloé Kardashian. Odom explicó que esta compra fue una medida para cuidar su salud mental y mantenerse equilibrado.

En una conversación franca, Odom compartió que ya no mantiene contacto con su ex esposa, aunque reconoce que ella sigue preocupada por su bienestar. A pesar de esta separación, Odom expresó que la muñeca sexual tiene un parecido con Kardashian, enfatizando la importancia de la salud mental en su elección.

El ex jugador de la NBA admitió públicamente que se arrepiente de su comportamiento durante su matrimonio con Khloé Kardashian. En declaraciones recientes, Odom expresó su deseo de reconectar con Kardashian y se mostró dispuesto a disculparse por sus acciones pasadas.