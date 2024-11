“El Samurái” siempre soñó con marca de jonrones

El exjugador de béisbol Alex Cabrera, quien ostenta el récord de jonrones en una temporada con 21 desde la temporada 2012-2013, expresó que los récords están hechos para romperse. “El récord de jonrones en una temporada, lo tenía Baudilio Díaz y yo siempre soñé en rompérselo”, afirmó.

Actualmente, Renato Núñez, jugador de los Navegantes del Magallanes, cuenta con catorce jonrones hasta el partido 29 (sin contar el de este viernes) de la temporada, lo que lo coloca en un ritmo que le llevaría a alcanzar los 23 tablazos al final del torneo.

En referencia al nivel del pitcheo en la temporada 2024-2025 de la LVBP, Cabrera criticó la cantidad de errores y carreras en los juegos actuales, comparándolos con la época en la que jugaba, donde predominaban marcadores más ajustados y menos errores.

Cuando se le cuestionó sobre la posibilidad de desempeñarse como scout en los llanos, donde tiene fincas, Cabrera expresó su interés y disposición para transmitir su experiencia y conocimientos a las nuevas generaciones. Destacó que su aprendizaje en el béisbol provino de diversas fuentes, incluyendo sus experiencias en México, Japón, Estados Unidos y Taiwán.

Respecto a su formación como jugador, Cabrera mencionó a Carlos ‘Café’ Martínez como la persona que más influyó en su carrera al inicio de su trayectoria profesional con los Tiburones de La Guaira. “Ese hombre cuando yo llegué que yo no tenía nada, que me apoyó, me daba todos los consejos”, recordó con orgullo.

En cuanto a la posibilidad de que se rompa su récord de jonrones en una temporada, Cabrera respondió con humildad: “Primero tiene que hacerlo”.

Lee también: Tiburones irrumpió en Valencia para barrer la serie