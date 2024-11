Denuncian a Kanye West por agresión sexual

El rapero Kanye West, ahora conocido como Ye, ha sido denunciado por agresión sexual por la modelo Jenn An, quien participó en el programa America’s Next Top Model en 2009. La presunta agresión tuvo lugar durante el rodaje del videoclip ‘In for the Kill’ en 2010, junto al grupo británico La Roux.

An presentó su demanda en un tribunal federal de Nueva York, acusando a Kanye West, Universal Music Group y la agencia Stink Digital USA de violar la Ley de Protección contra la Violencia de Género. Según la denuncia, durante la grabación del videoclip en el Hotel Chelsea de Nueva York, el rapero habría ordenado enfocar el rostro de An con la cámara mientras la asfixiaba con ambas manos.

La modelo alega que West le metió varios dedos en la garganta, imitando sexo oral forzado, y la amordazó mientras gritaba que era arte, comparándose con Picasso. Jenn An afirma que durante el incidente, que duró alrededor de un minuto, le costaba respirar y sintió que se desmayaba temporalmente.

Además, la demanda señala que Universal Music Group ha discriminado sistemáticamente a las mujeres al seguir trabajando con artistas con historiales de acoso sexual y discriminación. La modelo acusa a la discográfica de intentar ocultar el incidente y de no aplicar un código de conducta adecuado.

Este no es el primer caso en el que Kanye West se ve envuelto en acusaciones de este tipo. En junio, una exasistente lo acusó de acoso sexual, incumplimiento de contrato y despido injustificado, mientras que en abril otro exempleado presentó una demanda por discriminación racial, acoso y despido injustificado.