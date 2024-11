Jaime Bayly anuncia su retiro de la televisión tras 40 años de labores

El reconocido presentador de televisión, Jaime Bayly, ha sorprendido a sus seguidores al anunciar que podría estar próximo a cerrar un importante capítulo en su carrera televisiva. El escritor peruano de 59 años reveló esta información durante la emisión de su programa en el canal Mega TV, donde ha sido conocido por sus polémicas entrevistas a figuras destacadas en la política, el mundo empresarial, el arte, la moda y la belleza.

Bayly, quien en los últimos años ha incursionado en la creación de contenido para YouTube y ha ganado una considerable audiencia, expresó que planea despedirse de la televisión en diciembre para disfrutar de unas vacaciones en compañía de su familia.

“Vamos a ver si tengo la valentía de retirarme, posiblemente a mediados de febrero cuando cumpla 60 años. De alguna manera, ya me considero retirado. No es culpa de nadie en particular, sino que los tiempos han cambiado y la tecnología ha transformado la forma en que consumimos contenido. Cada vez menos personas ven televisión”, declaró el emotivo comunicador.

Una fecha crucial en su carrera

Jaime Bayly dejó claro a sus seguidores que el 6 de enero de 2025 podría ser una fecha determinante para su futuro en la televisión. En ese día, tomará la decisión de continuar en el canal o dar por finalizada su carrera en la pantalla chica para explorar nuevos horizontes.

“Está por verse. Quizás el lunes 6 de enero el canal decida que no regrese, es una posibilidad que no podemos descartar”, mencionó entre risas. Asimismo, manifestó su deseo de realizar cambios en su vida con el objetivo de encontrar mayor tranquilidad en su día a día.

Aunque la decisión final aún no ha sido tomada, el reconocido periodista cuenta con una trayectoria de 40 años en la industria televisiva, caracterizada por entrevistas y programas de gran éxito.