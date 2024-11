Zayn Malik rinde homenaje a Liam Payne en su primer concierto

El cantante británico Zayn Malik sorprendió a sus seguidores durante su reciente concierto en el Leeds O2 Academy, en Inglaterra, al rendir homenaje a su fallecido ex compañero de One Direction, Liam Payne. Este emotivo gesto se dio en el marco de su gira “Stairway To The Sky”, donde Malik se posicionó en el escenario frente a un telón que llevaba impreso: “Liam Payne 1993-2024. Te amo, hermano”. Acompañando el momento con la canción “Stardust”, que habla sobre la búsqueda de las estrellas, el cantante logró conmover a los presentes hasta las lágrimas.

Es importante destacar que esta gira marca la primera vez que Zayn Malik visita diferentes países con su música desde que dejó One Direction en 2015. El espectáculo, muy esperado por sus fans, incluye 11 fechas en el Reino Unido y Estados Unidos. La primera parte estaba programada para comenzar en San Francisco el mes pasado, pero debido al trágico fallecimiento de Liam Payne, fue pospuesta. La gira concluirá en el Reino Unido el 9 de diciembre antes de dirigirse a Estados Unidos en 2025, con fechas hasta el 3 de febrero.

“Dada la dolorosa pérdida que sufrí esta semana, tomé la decisión de posponer la etapa estadounidense de la gira Stairway To The Sky. Las fechas se reprogramarán para enero y las publicaré tan pronto como esté todo listo”, expresó el cantante en un comunicado.

