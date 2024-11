Adele se despide de los escenarios sin fecha de vuelta

La reconocida cantante Adele ha puesto fin a sus actuaciones en los escenarios este fin de semana, dejando en suspenso la posibilidad de un regreso futuro.

Entre lágrimas, expresó su agradecimiento a sus seguidores y confesó sentir nostalgia por los recitales, conocidos como Weekends with Adele, que ha ofrecido desde noviembre de 2022 en The Colosseum, el emblemático auditorio del hotel Caesars Palace en Las Vegas.

“Lo único en lo que soy buena es en cantar. Simplemente, no sé cuándo quiero volver a subir al escenario, pero los amo”, declaró emocionada.

En julio, Adele anticipó que luego de concluir sus presentaciones en Las Vegas, planeaba tomarse un tiempo de pausa en su carrera: “No me verán durante un largo tiempo. He pasado los últimos siete años construyendo una nueva vida para mí y ahora quiero vivirla”.

La artista explicó que eligió hacer una residencia en Las Vegas en lugar de salir de gira pensando en su hijo Angelo, de once años, para mantener así su vida normal.

Agradecimientos a Céline Dion

Adele recordó el emotivo momento que vivió junto a Céline Dion en octubre, cuando reconoció a la cantante entre el público de uno de sus conciertos y la abrazó mientras cantaba su tema When We Were Young.

“Lloré durante una semana entera”, confesó Adele este sábado ante sus seguidores. Dion, por su parte, expresó en redes sociales su admiración por la actuación de Adele: “Tu presentación fue increíble”, escribió.

Adele destacó que ese momento fue significativo para ella, ya que su residencia tuvo lugar en el mismo escenario donde Dion lanzó su propia residencia en Las Vegas hace más de dos décadas.

