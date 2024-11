Lady Rossy nueva ganadora clàsica

La yegua LADY ROSSY ha regresado a las carreras luego de enfrentar serios obstáculos que la mantuvieron alejada de las competencias públicas por 105 días. Bajo la tutela del entrenador Carlos Regalado Soto y con la monta de José Alejandro Rivero, se alzó con una victoria clásica, convirtiéndose en un nuevo ganador para su equipo. Esta hija de MINER´S LAMP del Paumar y nieta de la campeona GRAN ESTEFANIA, ha demostrado su clase desde el inicio de su carrera, acumulando más de 5 figuraciones clásicas previas a esta destacada victoria.

Por otro lado, DO DEUCE, el Campeón Dosañero 2021, conquistó la Japan Cup G1 de 2400 metros en el Hipódromo de Tokio el pasado domingo. Criado en el Northern Farm y propiedad de Kieffers Co.Ltd., este ejemplar de más de 500 kilos de peso fue conducido por el renombrado jinete japonés Yutaka Take, quien logró su quinta victoria en esta prestigiosa competencia. Nieto de SUNDAY SILENCE y descendiente de HEART´S CRY, este ejemplar ha logrado 8 primeros lugares en 16 actuaciones, demostrando su calidad en las pistas.

En el ámbito europeo, se llevó a cabo la entrega de los Premios Cartier en el Hotel Dorchester de Londres, donde se reconoció a los más destacados del hipismo en 2024. En esta ceremonia, se premió a LADY VICTORIA y SHADOW OF LIGHT en la categoría de dosañeros, a PORTA FORTUNA y CITY OF TROY en la categoría de tresañeros, y a CHARYN, BRADSELL, KYPRIOS y CITY OF TROY como el Caballo del Año.

Finalmente, en un triste acontecimiento, despedimos a Felix Gustavo Correa, conocido como Correita, quien fue una figura querida y popular en el mundo hípico. Recordado por su presencia en el Palco de la Prensa y su participación en diversos medios, Correita dejó una huella imborrable en la comunidad hípica.