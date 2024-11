Bailarina venezolana forma parte del selecto grupo “Rockettes”

El espectáculo navideño Christmas Spectacular con Valeria Yamin se estrenará este 27 de noviembre en Nueva York. Las Rockettes, reconocidas por su talento y precisión coreográfica, ofrecen cada año un show imperdible para toda la familia.

El Christmas Spectacular es una tradición en la Gran Manzana que combina las emblemáticas coreografías de las Radio City Rockettes. Desde el clásico “Parade of the Wooden Soldiers” hasta las nuevas incorporaciones como “Dance of the Frost Fairies”, donde drones dan vida a hadas de hielo que sorprenden a la audiencia con un espectáculo visual.

Valeria Yamin, la bailarina venezolana que se unió al elenco de las Rockettes, compartió con People en Español su experiencia en este prestigioso grupo. Según Yamin, ser una Rockette implica una combinación de habilidades atléticas y artísticas, con años de dedicación en estilos como tap, ballet y jazz. Destacó la importancia de la perseverancia y la autoconfianza para alcanzar este sueño.

Uno de los momentos más esperados del espectáculo es el número “Sleigh Ride”, donde las Rockettes realizan sus característicos “eye-high kicks” mientras simulan tirar del trineo de Santa. Además, el cierre con “Christmas Lights” es otro punto culminante, con una coreografía técnica y llena de energía que deja al público emocionado.

La preparación para un show de las Rockettes es intensa, con seis horas de práctica al día, seis días a la semana, durante seis semanas antes de las presentaciones públicas. La precisión y sincronización son clave para lograr un espectáculo impecable que deleite a los espectadores.

El Christmas Spectacular con Valeria Yamin promete ser una experiencia inolvidable que combina tradición, tecnología y talento en un escenario mágico. ¡No te pierdas este evento único que celebra la magia de la Navidad!