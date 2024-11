“Esta es la cumbre de mi carrera”

El reconocido comentarista Alfonso Saer fue exaltado al Salón de la Fama en el Museo del Béisbol Venezolano, un momento que él mismo describió como el más importante de su carrera.

En una rueda de prensa tras la revelación de sus esculturas en el Salón de la Fama, Saer expresó su emoción y afirmó que espera seguir involucrado en el béisbol por muchos años más.

“Estar en el Salón de la Fama del Béisbol es el punto más alto de mi carrera. Creo que he logrado todo lo que me he propuesto, pero este reconocimiento es lo más destacado en mi carrera periodística”, comentó Saer.

Además, añadió: “El béisbol es algo que une a las personas, es algo que no se puede separar. Espero seguir involucrado en este deporte hasta el último momento de mi vida.”

El veterano comentarista admitió que nunca pensó ser exaltado al Salón de la Fama mientras estuviera vivo, ya que es un honor que no se otorga con frecuencia. Sin embargo, se mostró feliz de poder vivir este momento especial.

“Siempre pensé que quizás algún día me incluirían en el Salón de la Fama, pero imaginaba que no estaría presente físicamente. Afortunadamente, con mis 60 años de carrera, sigo activo y disfrutando de mi trabajo”, puntualizó Saer.

Mejor béisbol del Caribe

Para concluir, Saer elogió a la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) como la mejor competencia de béisbol en el Caribe, no solo por su calidad deportiva, sino también por el apoyo constante de los fanáticos.

“Creo que esta liga es la mejor del Caribe, no solo por la intensa rivalidad entre los equipos, sino también por la asistencia masiva de aficionados a los estadios. Desde el principio, hemos visto entre 7 mil y 8 mil personas por juego”, resaltó Saer.