Magallanes se impone con poder en el segundo duelo contra Bravos.

El beisbol no se detiene en el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia este martes. Y es que Navegantes del Magallanes y Bravos de Margarita protagonizan una doble tanda que promete muchas emociones. Vale recordar que en el primer careo se impusieron los insulares con una blanqueada de 2 a 0.

Recuerda que las emociones de este segundo juego de la doble cartelera las puedes presenciar a través de la pantalla de Meridiano Televisión.

Incidencias del juego

Inning 1 (parte alta): Breyvic Valera recibe base por bolas. Gustavo Campero se poncha tirándole. Breyvic Valera out en intento de robo. Juan Santana pega sencillo al jardín central. Wilson Ramos batea jonrón, Santana anota. Moisés Gómez recibe base por bolas. Carlos Pérez batea rodado para out forzado en segunda.

Magallanes se impone con poder en el segundo duelo contra Bravos

Margarita 2 – 0 Magallanes

Inning 1 (parte baja): Carlos Rodríguez batea rodado de out a segunda base. Diego Rincones golpeado por lanzamiento. Jacob Rhinesmith batea línea de out al jardín izquierdo. Renato Núñez batea jonrón, Rincones anota. Eliézer Alfonzo Jr. recibe base por bolas. Miguel Aparicio batea elevado de out al jardín central.

Margarita 2 – 2 Magallanes

Inning 2 (parte alta): José Martínez batea elevado de out al jardín central. Yordanys Linares pega doble al jardín central. Jeremy Rivas se poncha tirándole. Breyvic Valera se embasa por error en tiro del lanzador, Linares anota, Valera a segunda. Deolis Guerra reemplaza a Luis Martínez. Gustavo Campero batea rodado de out al campocorto.

Margarita 3 – 2 Magallanes

Inning 2 (parte baja): Luis Suisbel batea línea de out al jardín derecho. José Gómez se embasa por error en fildeo del campocorto. Alfonso Hernández reemplaza a Frainger Aranguren. José Gómez se roba la segunda. Tucupita Marcano batea rodado de out a primera base. Carlos Rodríguez batea rodado de out al campocorto.

Margarita 3 – 2 Magallanes

Inning 3 (parte alta): Juan Santana pega doble al jardín izquierdo. Wilson Ramos batea elevadito de out a primera base. Moisés Gómez recibe base por bolas. Carlos Pérez batea rodado para doble matanza.

Margarita 3 – 2 Magallanes

Inning 3 (parte baja): Diego Rincones recibe base por bolas. Jacob Rhinesmith recibe base por bolas. Jesus Lage reemplaza a Alfonso Hernández. Renato Núñez batea jonrón, Rincones anota, Rhinesmith anota. Eliézer Alfonzo Jr. batea rodado de out al campocorto. Miguel Aparicio se poncha tirándole. Luis Suisbel se poncha tirándole.

Margarita 3 – 5 Magallanes

Inning 4 (parte alta): Amilcar Chirinos reemplaza a Deolis Guerra. José Martínez batea rodado de out a segunda base. Yordanys Linares se poncha tirándole. Jeremy Rivas se poncha tirándole.

Margarita 3 – 5 Magallanes