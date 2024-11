R. Guzmán: “Tenía ganas de competir en este invierno”

El jugador dominicano Ronald Guzmán ha dejado una buena impresión en su debut en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) con los Cardenales de Lara. En apenas cuatro juegos, Guzmán ya ha conectado dos cuadrangulares, destacando su desempeño en la victoria por 14-5 sobre los Bravos de Margarita el miércoles en Barquisimeto.

Originario de La Vega, Guzmán expresó su entusiasmo por unirse a la LVBP, una liga que considera altamente competitiva, donde cada juego es una batalla que se debe librar hasta el último out sin bajar el ritmo.

“Mi mentalidad en cada turno al bate es buscar un buen lanzamiento para conectar. Me he concentrado en eso y ha dado resultados”, comentó el ex jugador de los Rangers de Texas a 1 Baseball Network.

Guzmán también destacó la emoción que siente al competir en la LVBP, señalando la paridad en los equipos y la calidad de los lanzadores en la liga. A pesar de haber enfrentado lanzadores con lanzamientos de hasta 100 millas por hora en la República Dominicana, Guzmán reconoció que en la LVBP los pitchers cuentan con una variedad de recursos que hacen que sea un desafío adicional.

Con un promedio de bateo de .300 en sus primeras 21 apariciones en el plato, Guzmán ha demostrado su valía con tres extrabases, siete carreras anotadas y un OPS de 1.033. El jugador también expresó su agradecimiento por unirse a los Cardenales de Lara, destacando la armonía del equipo y la cálida bienvenida que ha recibido desde su llegada.