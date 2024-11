Sylvia Pasquel sacude las redes sociales con declaración sobre su progenitora, la icónica diva del cine mexicano Silvia Pinal

La salud de Silvia Pinal se encuentra en una situación delicada luego de ser hospitalizada por una infección en las vías urinarias. En medio de esta situación, Sylvia Pasquel, hija de la reconocida actriz mexicana, compartió detalles sobre el testamento de su madre.

En una conferencia con medios internacionales como Telemundo y Televisa, Pasquel, de 74 años, expresó que no tiene interés en el dinero de su madre, ya que ha sido autosuficiente durante toda su vida. “Yo no necesito ningún peso de mi mamá, imagínate tengo 74 años y toda esta vida he vivido de mantenerme yo, a mí mi mamá no me ha mantenido nunca, yo me mantengo, yo mantengo a mi hija ya mis nietas”, afirmó Pasquel.

Las reacciones en línea no se hicieron esperar tras las palabras de Sylvia. Muchos usuarios apoyaron su enfoque en la salud de su madre en lugar del dinero, destacando su actitud frente a otras personas interesadas en lo material. Además, varios expresaron sus deseos de pronta recuperación para la artista.

Datos personales de Sylvia

Sylvia Pasquel nació el 13 de octubre de 1949 en la Ciudad de México, México, siendo hija de Silvia Pinal. Se hizo conocida por su participación en la telenovela “Mundo de Juguete” en 1970, y posteriormente protagonizó “Qué Pobres Tan Ricos”.