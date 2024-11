Fallece Bob Bryar exbatería de My Chemical Romance.

Bob Bryar, exbatería del grupo My Chemical Romance, ha sido encontrado muerto en su casa de Tennesse (Estados Unidos) a los 44 años. Funcionarios de control de animales hallaron su cadáver al realizar una visita a su domicilio. El cuerpo del músico, tal como ha explicado la policía, estaba en avanzado estado de descomposición. Los agentes, por el momento, han descartado una muerte violenta como causa de su fallecimiento.

Las autoridades no han encontrado ningún signo de violencia en su casa y todas sus pertenencias siguen en su sitio. Los médicos están analizando las pruebas e investigando lo sucedido para establecer una versión oficial. La última vez que se vio a Bob Bryar con vida fue el pasado 4 de noviembre, por lo que no se descarta que el exbatería de My Chemical Romance llevara varios días muerto en su casa.

Bob Bryar.Getty

Bob Bryar fue el batería que más años estuvo en el grupo: entró en la banda en 2004, relevando a Matt Pelissier, y la noticia sobre su salida, algo que impactó a los seguidores del grupo, se hizo pública en marzo de 2010. Según ha asegurado el medio TMZ, el músico confesó tener pensamientos suicidas después de salir de My Chemical Romance. La policía, por el momento, no ha mencionado en ningún momento que el batería decidiera quitarse la vida.

La figura de Bob Bryar fue clave para My Chemical Romance. Su batería marcó durante muchos años el estilo de la banda, que triunfó con el álbum ‘The Black Parade’, en el año 2006, uno de los más reconocidos del grupo. Después de dejar la banda, Bob Bryar siguió trabajando con otros grupos, aunque finalmente se distanció de la industria de la música. Descanse en paz.