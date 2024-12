Joe Biden indultó a su hijo Hunter tras promesa de no hacerlo

Estados Unidos se vio sacudido al inicio de la semana por un nuevo escándalo político. El presidente en funciones, Joe Biden, sorprendió al anunciar que concedería un indulto total a su hijo, Hunter, quien recientemente fue declarado culpable de delitos federales relacionados con armas y evasión de impuestos.

La noticia se dio a conocer el domingo por la noche a través de un comunicado de la Casa Blanca, en el que el propio Biden admitió su decisión. “Hoy firmé un indulto para mi hijo Hunter”, afirmó.

“Desde el día en que asumí el cargo, afirmé que no interferiría en las decisiones del Departamento de Justicia, y he cumplido mi palabra incluso cuando he visto a mi hijo ser procesado de manera selectiva e injusta”, explicó.

🚨🇺🇸 | Joe Biden publicó un comunicado explicando las razones del indulto a su hijo delincuente: “Hoy firmé un indulto para mi hijo Hunter. Desde el día en que asumí el cargo, dije que no interferiría con la toma de decisiones del Departamento de Justicia y mantuve mi palabra… pic.twitter.com/I01JJqOz5a — La Derecha Diario (@laderechadiario) December 2, 2024

La decisión ha generado controversia, incluso el presidente electo Donald Trump criticó la medida y la tachó de “abuso y error judicial”. A través de su plataforma Truth Social, también cuestionó si el indulto incluía a los detenidos por el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.

Caso del hijo de Joe Biden

El pasado 11 de junio, un jurado lo declaró culpable de mentir para comprar un arma. Aquí te presentamos un resumen cronológico del caso.