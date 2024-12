Daniela Alvarado sale en defensa de los venezolanos que han decidido mantenerse en el país

La reconocida actriz venezolana Daniela Alvarado defendió a aquellos compatriotas que han optado por quedarse en el país en lugar de emigrar, argumentando que esta decisión no se debe a conformismo, como muchos piensan.

En una entrevista con el conferencista y actor argentino Jorge Parra, conocido como Domingo Mondongo, la protagonista de ‘Voltea pa’ que te enamores’ afirmó que permanecer en Venezuela no disminuye a nadie.

“Quienes decidimos quedarnos aquí, no lo hacemos por conformismo en absoluto. Lamentablemente, hay quienes lo ven de esa manera. He escuchado a amigos decir: ‘ay, ustedes que se quedaron allá’. Yo les respondo: ‘¿pero a qué se refieren con eso?’, eso no me resta valor”, señaló.

La artista dejó claro que no menosprecia a quienes han emigrado del país debido a la crisis política, social y económica. Sin embargo, destaca que la elección de quedarse en la nación es igualmente válida que la de partir.

“Soy un ser humano, soy venezolana como tú. Mi decisión de quedarme es totalmente válida, al igual que la tuya de haberte marchado. Es tan legítima como la mía, porque empacar toda tu vida en dos maletas y empezar de nuevo en otro lugar, requiere valentía”, agregó Daniela Alvarado.

La actriz reconoció que respeta profundamente la valentía de quienes tomaron la decisión de emigrar, pero también resaltó que se necesita coraje para permanecer en Venezuela.

Por otro lado, mencionó que, a pesar de tener familia y amigos en Miami, no le atrae la idea de vivir allí por diversas razones. “No encuentro la ciudad amigable, las distancias me parecen excesivas y el tiempo que se tarda en llegar de un lugar a otro me parece exagerado”.

Si tuviera que elegir dos ciudades para vivir, Alvarado mencionó Madrid y los Alpes suizos como sus preferencias.