James Harden llega a los 3.000 triples en la NBA.

James Harden alcanzó este domingo la redonda cifra de los 3,000 triples en la NBA para unirse a Stephen Curry como los únicos jugadores en la historia de la liga que lo han logrado.

‘La Barba’ lo consiguió en la victoria de su equipo, Los Angeles Clippers, sobre Denver Nuggets por 126-122 en un juego en el que anotó 39 puntos, dio 11 asistencias, recogió nueve rebotes y firmó seis triples en 15 intentos para ser el jugador más destacado.

“Es otro de esos logros que nunca se dan por sentados. La cantidad de trabajo que he puesto, incontables días y noches en los que me he esforzado, mucha gente no lo ve, pero los resultados se dan, así que estoy agradecido”, expresó el base en declaraciones tomadas de NBA.com.

De esta manera, James Harden se convirtió en el segundo jugador en la historia del mejor baloncesto del mundo que logra llegar a tal escalafón, en el que únicamente es superado por la estrella de Golden State Warriors, Stephen Curry, quien comanda dicho departamento de manera autoritaria con 3,810 triples hasta la fecha.

Unión Radio