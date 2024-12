Protagonista de ‘Dawson crece’ vende camisas firmadas para pagar su tratamiento oncológico

El reconocido actor James Van Der Beek, conocido por su papel protagónico en la serie juvenil “Dawson crece”, ha tomado la iniciativa de lanzar una venta de merchandising de una de sus películas más icónicas, “Varsity Blues (Juego de campeones)”, estrenada en 1999.

El motivo detrás de esta iniciativa es recaudar fondos para su tratamiento contra el cáncer colorrectal, enfermedad que le fue diagnosticada este año, y también para brindar apoyo económico a otras familias afectadas por esta enfermedad.

A través de un post en Instagram, Van Der Beek anunció entusiasmado la venta de una edición limitada de cuatro camisetas inspiradas en el personaje de Jonathan “Mox” Moxon, interpretado por él en la película. Cada camiseta estará autografiada por el actor, quien destinará el 100% de las ganancias a ayudar a familias que enfrentan dificultades económicas a raíz del cáncer.

El tratamiento médico para combatir el cáncer tiene un costo elevado que muchas personas en Estados Unidos no pueden costear sin la ayuda de seguros privados. Van Der Beek, de 47 años, ha decidido utilizar su fama para recaudar fondos no solo para su propio tratamiento, sino también para quienes no cuentan con los mismos recursos.

En una publicación posterior en sus redes sociales, el actor posó junto a su esposa Kimberly Van Der Beek y sus seis hijos, expresando su agradecimiento por el apoyo recibido durante este difícil momento. A pesar de las adversidades, Van Der Beek se muestra agradecido por el cambio de perspectiva que el cáncer ha traído a su vida y por el amor incondicional de sus seres queridos.