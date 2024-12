Albares dice que Edmundo González no le pidió directamente reconocimiento como presidente

El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, declaró el miércoles que el opositor venezolano Edmundo González Urrutia no ha solicitado directamente a España que lo reconozca como presidente de Venezuela después de las elecciones del 28 de julio, en las que según el Consejo Nacional Electoral (CNE) resultó victorioso Nicolás Maduro.

Albares afirmó: “Edmundo González ha hecho referencias en la prensa, pero personalmente no me ha trasladado ninguna petición ni ha solicitado una reunión conmigo. No tengo inconvenientes en reunirme nuevamente con él, como lo he hecho en otras ocasiones”, al llegar a la segunda jornada de la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN en Bruselas.

Al ser cuestionado sobre el reconocimiento de González, Albares mencionó que España está actuando en coordinación con sus socios internacionales. Destacó que muy pocos países han reconocido a Edmundo González como presidente, y algunos de los que supuestamente lo han hecho simplemente han cambiado su denominación a presidente electo.

Albares: No hay decisión concreta

Albares enfatizó: “No se ha tomado ninguna decisión concreta al respecto, como se hizo con Juan Guaidó, donde se congelaron activos, se nombraron embajadores alternos, entre otras medidas. No se han dado pasos en esa dirección. Por lo tanto, es importante aclarar los términos de la discusión y evitar confundir a la opinión pública”.

El ministro señaló que tanto España como la Unión Europea han sido claros en su postura de no reconocer la legitimidad democrática de Maduro. Recordó que la UE ya impone sanciones a Venezuela, muchas de las cuales fueron propuestas por España.

España reitera que no reconoce resultado del 28J

Albares subrayó: “Desde el 28 de julio, no ha habido una sola declaración que no haya sido impulsada, cuando no liderada, por España, dejando en claro que no se reconocerá el presunto resultado de ese día ni la supuesta legitimidad democrática de la toma de posesión de Maduro el 10 de enero”.

Italia, Ecuador y Estados Unidos se encuentran entre los países que han reconocido a Edmundo González como presidente electo de Venezuela.