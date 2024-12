Taylor Swift es la artista más escuchada de Spotify en 2024

Spotify ha presentado su resumen anual de tendencias de escucha, revelando que Taylor Swift se corona como la artista con más reproducciones por segundo año consecutivo. A nivel global, Swift acumuló más de 26.6 mil millones de reproducciones, dejando atrás a otros grandes nombres como The Weeknd, Bad Bunny, Drake y Billie Eilish.

En Estados Unidos, la historia no cambia mucho, con Swift liderando la lista seguida de cerca por Drake, Zach Bryan, Morgan Wallen y Kanye West.

Swift también se lleva el título del álbum más reproducido en 2024 con “The Tortured Poets Department”, seguida de cerca por otras producciones exitosas como “Hit Me Hard and Soft” de Eilish, “Short n’ Sweet” de Sabrina Carpenter, “Mañana Será Bonito” de Karol G y “eternal sunshine” de Ariana Grande.

En cuanto a las canciones más escuchadas, Sabrina Carpenter se destaca con su éxito “Espresso”, acumulando más de 1.6 mil millones de reproducciones a nivel global. En Estados Unidos, las canciones más populares incluyen “Not Like Us” de Kendrick Lamar, “A Bar Song (Tipsy)” de Shaboozey, “I Had Some Help” de Post Malone y Morgan Wallen y “Million Dollar Baby” de Tommy Richman.

Spotify Wrapped este año trae nuevas características, como una historia de datos personalizada llamada “Tu evolución musical” y una lista de reproducción adaptada a cada usuario. Además, la función “Tu artista top” ahora incluye la “Racha de escucha más larga” junto con los “Oyentes top” habituales.

Los artistas más grandes ocupan los primeros puestos en Spotify Wrapped, lo cual no es sorprendente dada su prominencia en la plataforma y sus bases de fans sólidas. Para los artistas independientes, llegar a la lista global requeriría cifras impresionantes de reproducciones.