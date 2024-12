Falleció el actor español José de la Torre

El mundo del espectáculo está de luto tras la triste noticia del fallecimiento del actor español José de la Torre, a la edad de 37 años el 5 de diciembre de 2024. José, reconocido por sus actuaciones en series como “Toy Boy”, “Amar es para siempre” y “Vis a vis”, perdió la vida de manera inesperada tras no poder superar una enfermedad reciente que prefirió mantener en privado.

La despedida de José de la Torre se llevará a cabo el viernes 6 de diciembre de 2024 en la Parroquia de San Francisco Solano de Montilla a las 5:30.

La carrera del fallecido actor comenzó con participaciones en videoclips como Nena Daconte y posteriormente obtuvo roles más destacados en series como “Toy Boy” (interpretando a Iván) y “Amar es para siempre”. Además, tuvo una aparición como invitado en el programa “Pasapalabra”.

En una entrevista para un medio de comunicación internacional, José de la Torre compartió: “Desde muy pequeño encontré refugio en el cine. Pero no tanto en la interpretación, al menos al principio. Era un niño que no paraba de ver películas, simplemente para entretenerme y eso me atrapó y sembró en mí la semilla que más tarde se convertiría en el deseo de querer dedicarme a ello”.

¿Cuál fue su último post en Instagram?

El último post de José de la Torre en su cuenta personal de Instagram fue el 3 de junio de 2024, donde compartió varias fotos disfrutando de una festividad en una piscina.

En la descripción de su publicación, el actor escribió: “La felicidad de llegar a Canarias, ver a tus amigos, agarrar un mojito y ponerte a cantar hasta que se te rompa la voz. Eso ha sido Desalia 2024. Y eso es gracias al equipo que hay detrás de @ronbarcelospain que cada año se supera”.