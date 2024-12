El misterioso venezolano que conquistó a Gaby Espino

La actriz Gaby Espino parece haber visto frustradas sus esperanzas de un nuevo amor, a pesar de su entusiasmo manifestado semanas atrás. En una entrevista reciente, Espino expresó su emoción por abrirse nuevamente al amor, sin revelar el nombre de la persona en cuestión.

Sin embargo, en el programa Zona I se reveló que el actor y empresario Eduardo Orozco era el objeto de interés de Espino, aunque las intenciones amorosas no tuvieron un desenlace favorable. Según se informó en el programa, la relación entre ambos no prosperó y fue de corta duración, aunque no se especificó cuánto tiempo estuvieron juntos.