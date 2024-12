Falleció otro preso político en Tocuyito.

Familiares de Osgual González denunciaron falta de atención a la hepatitis que padecía

Dos en Tocuyito, tres en total. La mañana de este lunes se conoció la noticia del fallecimiento de Osgual González, presuntamente a causa de hepatitis.

Sus familiares habían denunciado que el hombre, de 43 años, se quejaba de un fuerte malestar.

“Siento algo adentro que me ahoga, que no me deja respirar bien, como si tuviera los órganos inflamados”, le dijo, según publicó El Carabobeño el pasado 11 de diciembre.

Exigieron atención médica especializada, pues en el ambulatorio del penal sólo le estaban dando pastillas para el dolor y según ellos eso lo puso peor. Osgual tenía la piel amarilla, labios morados, abdomen inflamado y fuertes dolores.

A pesar de ello, el diagnóstico de los médicos del recinto penitenciario fue un cólico nefrítico.

Anoche, cerca de la 1:00 de la madrugada, la familia recibió la llamada. A esa hora, en un autobús rojo, estarían sacando el cuerpo de Osgual González de la cárcel.