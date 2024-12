Trump designa exembajador como enviado especial para Venezuela

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado la nominación de Richard Allen Grenell como enviado presidencial para misiones especiales en su próxima legislatura. Grenell, quien fue embajador en Alemania durante el primer mandato de Trump, se encargará de cuestiones cruciales en Venezuela y Corea del Norte.

Trump elogió el desempeño previo de Grenell como embajador en Alemania y su labor como director interino de Inteligencia Nacional. Destacó su experiencia en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, especialmente en temas relacionados con Corea del Norte, y enfatizó que seguirá luchando por la paz a través de la fuerza, siempre poniendo a Estados Unidos en primer lugar.

Además, Trump comunicó su intención de designar a Devin Nunes, director ejecutivo de Truth Social, como presidente del Consejo Asesor de Inteligencia del Presidente. Nunes, ex presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, aportará evaluaciones independientes sobre la eficacia de la comunidad de inteligencia de EE. UU.

En otras noticias, el Gobierno de EE. UU. restó importancia a avistamientos de drones, afirmando que no hay amenazas identificadas. Mientras tanto, el caso de Luigi Mangione ha tomado un nuevo giro al contratar a una veterana ex fiscal para su defensa legal. Además, las autoridades estadounidenses detuvieron a alias “Mini Lic”, un ex miembro de alto rango del cártel de Sinaloa.

En resumen, Trump continúa tomando decisiones clave de cara a su próxima legislatura, destacando la importancia de figuras como Grenell y Nunes en su administración. El panorama político internacional se mantiene en constante movimiento, con diversos acontecimientos que marcan la agenda informativa.