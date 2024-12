“All I Want for Christmas Is You” rompe récord en Spotify y conquista las listas de reproducción (+video)

Mariah Carey alcanza un nuevo hito con su clásico navideño “All I Want for Christmas Is You”, al convertirse en la primera canción navideña en superar los 2 mil millones de reproducciones en Spotify. Este logro destaca la relevancia continua de la canción en cada temporada festiva y el impacto duradero de la artista, conocida como la “Reina de la Navidad”, en la escena musical global.

Lanzada originalmente en noviembre de 1994 como parte de su álbum “Merry Christmas”, la canción ha mantenido un éxito constante a lo largo de los años. Según datos de Spotify, “All I Want for Christmas Is You” es ahora la canción navideña más escuchada de todos los tiempos en la plataforma, con un aumento del 120% en las reproducciones globales en los últimos cinco años.

La canción ha sido un favorito recurrente en las listas de reproducción navideñas durante la última década, encabezando las listas globales de Spotify en diciembre desde 2016. Este año, “All I Want for Christmas Is You” ha vuelto al puesto número 1 en el Billboard Hot 100 por decimoquinta vez, marcando un récord en su sexta temporada navideña en la cima de las listas.

Mariah Carey expresó su gratitud por el apoyo de los oyentes de Spotify y mencionó que nunca imaginó el impacto global que tendría la canción. Este logro la convierte en la primera artista en alcanzar el número 1 en cuatro décadas distintas, acercándola al récord de 20 números 1 de The Beatles.

Además de su éxito en plataformas de streaming, “All I Want for Christmas Is You” ha sido certificado como diamante por la RIAA en 2021 y fue incluido en el Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos en 2023. Sin embargo, recientemente, un video publicado por Carey como parte de su Spotify Wrapped desató una polémica en redes sociales, que la cantante aclaró rápidamente.

A pesar de los contratiempos, Mariah Carey continúa celebrando los 30 años de “Merry Christmas” con su gira “Christmas Time Tour” y se presentará en el especial navideño de Netflix antes de los partidos de la NFL el 25 de diciembre. La artista interpretará “All I Want for Christmas Is You” en un evento que promete ser inolvidable para sus seguidores.

En resumen, Mariah Carey ha demostrado una vez más su dominio en la industria musical con el éxito continuo de su clásico navideño, consolidando su posición como la “Reina de la Navidad” y dejando un legado imborrable en la música.