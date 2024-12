Luis Planchez: La voz estrella de la narración hípica

Nuevas voces han surgido en el mundo de la narración de carreras de caballos en Venezuela, siguiendo el legado dejado por Aly Khan en el ámbito hípico del país. Uno de estos talentos emergentes es Luis Alfredo Planchez Echandía, nacido en Santa Lucía del Tuy, estado Miranda, el 9 de diciembre de 1980, con 44 años de edad.

Los inicios de Planchez se remontan a 1997, cuando intentaba narrar carreras sin tener credenciales y era sacado del palco de transmisiones. Comenzó ayudando en tareas físicas con los ejemplares y recibiendo obsequios para el pasaje, una experiencia que, aunque difícil, resultó enriquecedora. Desde joven, admiraba a figuras como Gustavo Ravell y Gustavo Ríos.

En 2024, Gustavo Ravell lo ayudó a ganar reconocimiento al viralizarse una de sus narraciones en redes sociales. Posteriormente, Manuel Rodríguez lo llevó a Inh Tv, abriéndole las puertas de la radio y el hipódromo de La Rinconada ese mismo año.

Planchez destaca la influencia de Ángel Alciro Castillo en su admiración por la forma de montar y de Julio Enrique Ayala como entrenador, a quien pudo observar rodeado de jockeys en sus primeras visitas a los traqueos, lo que le permitió comprender su grandeza.

Entre los mejores ejemplares del país, Planchez destaca a My Own Business, Bambera y High Security. A pesar de no haber culminado sus estudios de periodismo hasta el octavo semestre, se ha destacado como locutor y narrador hípico.

Sobre su tono de voz, Planchez reconoce similitudes con Gustavo Ravell, a quien escuchaba desde joven. Sin embargo, busca imprimir su propio sello y romper paradigmas en la narración hípica, ofreciendo una propuesta fresca y auténtica.

Luis Planchez se proyecta como una promesa en el arte de la narración de carreras de caballos, con una voz que promete deleitar a los aficionados durante el año 2025.