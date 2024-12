Selena Gómez revela por qué perdió el español

Selena Gómez se encuentra en el ojo del huracán después del lanzamiento de la película “Emilia Pérez”, donde su español ha sido objeto de críticas. En una entrevista en el programa radial Fresh Air, la actriz mexicoamericana de 32 años abordó la polémica sobre su pronunciación.

Gómez explicó que consiguió su primer trabajo a los 7 años y la mayoría de sus proyectos desde entonces han sido en inglés, lo que provocó que perdiera fluidez en su español. Sin embargo, la estrella de la serie “Only Murders In the Building” aseguró que no es la última vez que trabaje en español y se esfuerza por honrar su cultura en cada oportunidad que tiene.

El reconocido actor, comediante y director mexicano Eugenio Derbez emitió disculpas públicas a Gómez luego de criticar su español en la película. Derbez, quien también participa en el filme junto a Zoe Saldaña y Karla Sofía Gascón, inicialmente calificó la actuación de Gómez como “indefendible”, pero más tarde se retractó y pidió perdón por sus comentarios descuidados.

En sus redes sociales, Selena Gómez expresó su orgullo por haber formado parte de la película, mencionando que el proyecto implicó un gran esfuerzo y dedicación. La cinta ha recibido múltiples nominaciones a los Golden Globes, lo que ha generado aún más atención en torno a la actuación de la artista.

En resumen, Selena Gómez ha enfrentado críticas por su español en la película “Emilia Pérez”, pero ha demostrado su compromiso con su cultura y su deseo de seguir explorando proyectos en español en el futuro. A pesar de las controversias, la actriz se muestra orgullosa de su trabajo en la cinta y agradece el apoyo de sus seguidores.