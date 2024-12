Valtteri Bottas regresa al equipo Mercedes con más fuerza que nunca

Valtteri Bottas ha confirmado su regreso al equipo de Fórmula 1 Mercedes para la temporada de 2025. El piloto finlandés se unirá al equipo como piloto de reserva, recordando sus éxitos anteriores con la escudería alemana. Durante su etapa en Mercedes, Bottas logró diez Grandes Premios y alcanzó la posición P2 en el campeonato mundial.

“Estoy contento de responder finalmente a la pregunta que me he estado haciendo durante el último mes. Volver a casa con la familia Mercedes como Tercer Piloto para 2025 es el siguiente paso y no podría estar más feliz. Quiero agradecer a Toto, al equipo de Brackley y a todos en la estrella de tres puntas por recibirme nuevamente con los brazos abiertos”, comentó Bottas sobre su regreso.

Después de no renovar su contrato con Sauber y no encontrar más asientos disponibles en la parrilla de la F1, Bottas optó por un papel más discreto para la temporada 2025. Sin embargo, su intención es volver a competir en Grandes Premios en 2026, buscando nuevos desafíos en su carrera deportiva.

Con este emocionante regreso al equipo Mercedes, los fanáticos del deporte a motor esperan ver a Bottas en acción una vez más y disfrutar de su habilidad en la pista. ¡Estaremos atentos a lo que el futuro le depara a este talentoso piloto finlandés en la Fórmula 1!