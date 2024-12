Venezuela se acerca a un momento histórico: un nuevo amanecer

Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado, ha expresado que Venezuela se encuentra en un momento histórico con el retorno prometido al país del candidato Edmundo González, quien afirma que asumirá la Presidencia el 10 de enero próximo o en días posteriores. En medio de la incertidumbre y las amenazas, la joven asegura que la líder opositora se encuentra en calma y serena.

En una entrevista con el periodista venezolano David Placer, Sosa mencionó que, como hija de Machado, le impacta la situación actual, ya que están luchando por un futuro que han anhelado durante años, que implica la unión de las familias y vivir en libertad. A pesar del peso de la responsabilidad que lleva su madre, Sosa destaca que ella actúa con calma y seguridad, sabiendo que está del lado correcto.

Sosa reconoció que ha sentido angustia y miedo por la seguridad de su madre debido a las constantes amenazas del chavismo. Sin embargo, confía en que el pueblo venezolano respalda a Machado y la protegerá en todo momento.

La joven recordó que salió de Venezuela luego de la primaria de la oposición para las elecciones presidenciales de 2012, cuando comprendieron que el discurso contundente de su madre podía poner en peligro a su familia. Sosa expresó lo difícil que ha sido estar lejos de su país y de su madre en medio de los riesgos que esta enfrenta, así como la separación de sus abuelos, quienes siempre han sido cercanos a su vida.

En cuanto a la madre de María Corina Machado, Corina Parisca Pérez, Sosa explicó que no ha salido de Venezuela por no querer abandonar a su hija a pesar del asedio que ha sufrido por parte del régimen de Nicolás Maduro. Sosa destacó que su abuela no está dispuesta a abandonar el país y a su hija, a pesar de las dificultades.

Sosa se mostró confiada en que la transición en Venezuela se llevará a cabo, tal como lo han prometido su madre y el candidato presidencial Edmundo González Urrutia. Destacó que Machado está dispuesta a luchar hasta el final y que los venezolanos conocen su compromiso y determinación en la lucha por el país.

