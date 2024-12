Ramos: “La determinación como motor hacia el éxito”

El ex receptor de Grandes Ligas, Wilson Ramos, fue homenajeado por su destacada temporada de retiro de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). Ramos, visiblemente entusiasmado, celebró la clasificación de los Bravos de Margarita al Round Robin por segundo año consecutivo.

A pesar de la emoción, Ramos enfatizó que el trabajo aún no está completo y que junto a su equipo luchará por alcanzar la meta de llegar a la Final. “Que emoción en este día tan especial para mi”, expresó Ramos en una entrevista radial con Bravos de Margarita. “Haber clasificado me llena de mucha alegría, pero aún no hemos terminado, yo tengo una meta y no descansaré hasta cumplirla”.

La clasificación de los Bravos tiene un significado especial, ya que coincide con la temporada de despedida de Wilson Ramos y Alberto González, este último uno de los miembros más antiguos de la franquicia. Además, el equipo logró alcanzar el pase al Round Robin en su año de regreso a Margarita.

“Hemos venido haciendo un buen trabajo toda la temporada y este es el primer paso”, afirmó Ramos. Respecto al homenaje recibido, Ramos se mostró agradecido por las muestras de cariño. “Son sentimientos que no sé cómo explicar, los muchachos me felicitan y eso me genera mucha satisfacción, pues sé el respaldo que tengo de ellos”.

Los Bravos de Margarita continúan en la lucha por llegar a la Final de la LVBP, con Wilson Ramos como un líder inspirador que motiva al equipo a seguir dando lo mejor en el terreno de juego.