La reconciliación de Liliana Rodríguez con su padre: una historia de amor y perdón

La hija mayor de José Luis Rodríguez, conocido como El Puma, ha compartido que a pesar de los años de distanciamiento, guarda la esperanza de volver a encontrarse con su padre. Liliana Rodríguez Morillo, fruto de la relación entre El Puma y Lila Morillo, ha revelado que ha intentado establecer comunicación a través de mensajes, pero hasta el momento no ha recibido respuesta.

José Luis Rodríguez estuvo casado durante dos décadas con Lila Morillo, con quien tuvo a sus hijas Liliana y Lilibeth. Posteriormente, contrajo segundas nupcias con Carolina Pérez y tuvo a su tercera hija, Génesis. Sin embargo, las hijas mayores han mencionado que la relación con la nueva familia de El Puma no fue la mejor, lo que causó una ruptura definitiva.

A pesar de los desafíos, Liliana Rodríguez sigue manteniendo la fe en que llegará el momento de reconciliarse con su padre. Durante un evento con la prensa, la primogénita expresó: “Dios trabaja, cada quien a su tiempo”. Aunque le gustaría que ese momento fuera “ayer”, sigue confiando en que se dará en el momento adecuado.

En cuanto a los intentos de comunicación, Liliana mencionó que ha enviado mensajes a su padre, pero no ha obtenido respuesta. A pesar de ello, ha decidido dejar atrás cualquier resentimiento y juzgar la situación. “Ya pasé esa página; ya he crecido, he madurado, no puedo suponer, no puedo juzgar”, comentó.

La relación entre Liliana Rodríguez y El Puma ha sido distante en los últimos años, pero ella sigue manteniendo viva la esperanza de un reencuentro. Mientras tanto, recurre a la música de su padre para sentir su presencia, ya que, como ella misma menciona, escuchar su voz en las canciones es una forma de tenerlo cerca.

En definitiva, a pesar de los obstáculos y la falta de comunicación directa, Liliana Rodríguez sigue creyendo en la posibilidad de restaurar la relación con su padre, El Puma.