Lady Gaga presenta su versión de “Santa Claus is Coming to Town” en un emotivo video musical.

Lady Gaga se une a la tendencia de los villancicos con una versión radical de “Santa Claus is coming to town”, un clásico interpretado por grandes nombres de la música como The Jackson 5, Bruce Springsteen, Justin Bieber y Mariah Carey, la reina indiscutible de la música navideña con su icónico “All I Want for Christmas is you”.

La potente versión de Lady Gaga promete animar las fiestas con una base instrumental que invita a bailar a todos esta Navidad, en un año en el que varios artistas han lanzado sus propias versiones de villancicos. La mexicana Thalia ha presentado “Navidad melancólica”, mientras que David Bisbal incluye el clásico “Mi burrito sabanero” en su disco “Todo es posible en Navidad”. Por su parte, Jennifer Hudson ha lanzado su primer álbum navideño, “The Gift of Love”.

Los discos de villancicos han sido una tradición en la música, con nombres destacados como Frank Sinatra, Elvis Presley, Nat King Cole, Beach Boys, Ella Fitzgerald, Barbra Streisand, Kenny Rogers, Dolly Parton, Bob Dylan, Norah Jones y el clásico Bing Crosby con “White Christmas”. Otro ejemplo emblemático es “A Christmas Gift for You from Phil Spector”, producido en 1963 por Spector e interpretado por grupos como The Ronettes y The Crystals.