Blake Lively demanda a Justin Baldoni por acoso y difamación

La actriz Blake Lively ha presentado una demanda contra el director Justin Baldoni por acoso sexual y campaña de desprestigio, relacionados con la película ‘It Ends with Us’. La demanda surge a raíz de un ambiente hostil en el set, que llevó a una reunión en la que participaron todos los involucrados, incluido el esposo de Lively, Ryan Reynolds.

Durante la reunión, Lively hizo una serie de peticiones para mejorar su entorno laboral, incluyendo no mostrar videos o imágenes inapropiadas, no mencionar temas sensibles como adicciones o conquistas sexuales, así como no hacer comentarios sobre su peso o su padre fallecido. Además, se solicitó no añadir escenas sexuales no autorizadas en el guion.

Se alega que Baldoni inició una campaña de manipulación social para dañar la reputación de Lively, lo que habría causado angustia emocional a la actriz y su familia. La incomodidad entre ambos actores fue evidente durante la promoción de la película y se intensificó después del estreno.

En respuesta, el abogado de Baldoni ha calificado las acusaciones de Lively como falsas y escandalosas, diseñadas para mejorar su reputación. La situación ha generado controversia en la industria del entretenimiento y ha puesto en tela de juicio la ética laboral en los rodajes cinematográficos.