Apoyo diplomático: Felipe González solicita ayuda para el retorno de Edmundo González a Venezuela

El ex presidente del gobierno español, Felipe González, ha instado al Ejecutivo español a facilitar el regreso del opositor venezolano, Edmundo González, a su país, tal como lo hizo para sacarlo en septiembre pasado. Durante un desayuno informativo en Madrid, González expresó la posibilidad de que el Gobierno español, si así lo desea, facilite el retorno de González a Caracas, a quien se refirió como “presidente electo de Venezuela”.

Asimismo, González pidió a España liderar una iniciativa europea en apoyo a Edmundo González, destacando la importancia de reconocerlo como presidente electo de Venezuela y ofrecerle los recursos necesarios para llevar a cabo una transición tras el reconocimiento de los resultados electorales.

Por su parte, Edmundo González, quien llegó a España en septiembre con el respaldo del Gobierno español, no reveló detalles sobre su regreso a Venezuela, pero aseguró que no tiene restricciones para hacerlo y no teme ser detenido en Caracas.

En cuanto a la situación política en Venezuela, Felipe González afirmó que Maduro ha perdido las elecciones y se ha convertido en un “tirano arbitrario sin legitimidad democrática”. En este sentido, advirtió al mandatario venezolano que las dictaduras no son eternas y que suele haber consecuencias para quienes las perpetúan.

Edmundo González, por su parte, no descartó la posibilidad de realizar una gira por Estados Unidos en busca de apoyos para su reconocimiento como presidente legítimo de Venezuela. Además, mencionó su intención de designar a María Corina Machado como vicepresidenta ejecutiva de su gobierno, destacando su liderazgo y compromiso con la causa venezolana.

En resumen, González Urrutia se centró en la reconciliación de los venezolanos, la promoción de Venezuela como un centro energético en América y la implementación de políticas sociales centradas en la educación y la salud. También prometió estabilizar la economía, invertir en infraestructura y reducir la inflación.