Carolina Sandoval a su expareja: ¡Dios lo perdone por lo que hizo!

Carolina Sandoval, la reconocida presentadora venezolana del programa “¡Siéntese quien pueda!”, reveló en una entrevista exclusiva con People en Español detalles sobre su divorcio con Nick Hernández. Sandoval compartió que su aún esposo no dio el permiso para que su hija Amalia Victoria, de 8 años, viajara a España, impidiendo así los planes de la familia para las festividades de fin de año.

La ruptura entre Sandoval y Hernández ha tomado un giro complicado, ya que el padre de la niña ha negado la autorización para que esta pueda visitar España, donde tenían planeado reunirse con familiares y asistir a un espectáculo de una estrella infantil. Sandoval expresó su decepción ante esta situación, indicando que su hija se siente triste por no poder ver a sus parientes y disfrutar de la Navidad en Madrid.

La presentadora no dudó en señalar que la negativa de su ex esposo se debe a motivos económicos, insinuando que no puede costear unas vacaciones como las que tenían planeadas. A pesar de la situación, Sandoval se mostró firme en mantener el corazón de su hija puro y libre de resentimientos hacia su padre.

Esta situación ha generado frustración en Sandoval, quien lamenta no poder realizar el viaje soñado con su hija. La comunicadora, tras su regreso a la soltería en noviembre, se encuentra enfocada en rehacer su vida junto a sus hijas, destacando que la relación con su ex esposo estuvo marcada por abuso emocional.

A pesar de las dificultades, Sandoval se muestra decidida a seguir adelante y asegura que saldrá adelante con su hija. La comunicadora enfatiza que, a pesar de los desafíos, su enfoque está en construir un futuro mejor para ella y sus seres queridos.