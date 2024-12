Arrestan a hombre por prender fuego y matar a mujer en el metro de Nueva York

Un hombre fue arrestado en la ciudad de Nueva York por presuntamente prender fuego a una mujer en el metro, lo que resultó en su fallecimiento. La Comisionada de Policía, Jessica Tisch, describió el incidente como uno de los crímenes más atroces que se pueden cometer contra otro ser humano.

Según Tisch, la mujer se encontraba en un tren detenido cuando un hombre se acercó y le prendió fuego a la ropa con un encendedor, dejándola envuelta en llamas en cuestión de segundos. A pesar de los esfuerzos de los agentes por apagar el fuego, la víctima perdió la vida en el lugar.

El suceso tuvo lugar en la estación de Coney Island-Stillwell Avenue alrededor de las 07:30 hora local. Los detectives están investigando si la mujer estaba dormida o no en el momento del ataque, ya que no hubo interacción previa entre ella y el agresor, según declaró Gulotta, quien también señaló que no se cree que se conocieran.

Tras alertarse a la policía, los agentes acudieron al lugar y pudieron localizar al sospechoso gracias a las cámaras corporales que llevaban. Las imágenes obtenidas fueron difundidas por el Departamento de Policía de Nueva York. Posteriormente, tres adolescentes llamaron a emergencias para informar que habían reconocido al hombre en otro tren del metro, lo que llevó a su arresto en la estación Herald Square.

El sospechoso, de origen guatemalteco y que emigró a Estados Unidos en 2018, fue encontrado con un encendedor en su bolsillo al momento de su detención. Tisch agradeció a los adolescentes que alertaron a las autoridades y destacó la importancia de la colaboración ciudadana en la captura de sospechosos.