Éxitos navideños más populares de cada década en Spotify

Spotify ha dado a conocer las canciones más populares de Navidad, incluyendo éxitos de Mariah Carey, Michael Bublé y otros artistas destacados. Sin embargo, al analizar las canciones más escuchadas por década, se puede notar una clara brecha generacional.

En los años 50, “Jingle Bell Rock” de Bobby Helms se destacó como una de las primeras canciones de rock and roll navideñas. En los 60, “Rockin’ Around The Christmas Tree” de Brenda Lee se convirtió en un clásico con más de 15 millones de copias vendidas en todo el mundo.

Paul McCartney lanzó “Wonderful Christmastime” en los años 70, convirtiéndose en una canción icónica de la década. En los 80, “Last Christmas” de George Michael se posicionó en las listas de éxitos del Reino Unido durante cinco semanas consecutivas.

La década de los 90 nos trajo “All I Want For Christmas Is You” de Mariah Carey, considerada una adición moderna al canon navideño. En los 2000, Britney Spears lanzó “My Only Wish (This Year)”, una canción de teen pop que fue comparada con el éxito de Carey.

Ariana Grande se sumó a la lista con “Santa Tell Me” en la década del 2010, alcanzando el puesto 42 en la lista Billboard Hot 100. Y en la década actual, “Santa, Can’t You Hear Me” de Ariana Grande y Kelly Clarkson se convirtió en el segundo sencillo del noveno álbum de estudio de Clarkson, “When Christmas Comes Around…”.