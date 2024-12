La boda de Alejandro Chabán: ¡Mira el video!

El reconocido empresario Alejandro Chabán reveló recientemente en el programa Despierta América (Univisión) que está casado desde hace dos años, sorprendiendo a todos con esta noticia inesperada. A pesar de su discreción con respecto a su vida privada, Chabán decidió compartir este detalle en televisión, generando caras de sorpresa entre sus compañeros.

Aunque no reveló la identidad de su pareja, Chabán explicó que optaron por una boda pequeña para ahorrar dinero y destinarlo a inversiones en su hogar. Su amiga Francisca fue una de las pocas personas que estuvo presente en este evento tan íntimo.

El CEO de Yes you can! también compartió su deseo de convertirse en padre el próximo año, específicamente de gemelos. Con más de un millón y medio de seguidores en Instagram, Chabán confesó que le ha pedido a Santa Claus este regalo tan especial y espera con ansias que se cumpla.

En resumen, Alejandro Chabán ha sorprendido a todos al revelar detalles íntimos de su vida personal en un programa de televisión, generando especulaciones y alegría entre sus seguidores. Además de su reciente matrimonio, el empresario tiene grandes planes para el futuro, incluyendo la paternidad de gemelos.