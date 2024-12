Priorizar el interés nacional: el llamado de Andrés Velásquez a la oposición

El dirigente nacional de La Causa R, Andrés Velásquez, ha expresado su crítica hacia ciertas organizaciones y figuras que parecen anteponer su soberbia y prepotencia por encima del interés nacional. Velásquez enfatizó que, a pesar de la contundente expresión de los ciudadanos en las primarias y en eventos recientes, algunos sectores parecen estar dispuestos a cohabitar con el chavismo en un eventual gobierno, ignorando la voluntad popular.

En sus declaraciones, Velásquez no mencionó explícitamente a qué organizaciones o personas se refería, aunque recientemente figuras como Henry Ramos Allup y Manuel Rosales han emitido comunicados solicitando la disolución de la Asamblea Nacional (AN) 2015, argumentando que las elecciones parlamentarias de 2020 fueron fraudulentas y, por lo tanto, el mandato de la AN actual no ha concluido.

En medio de la crisis política que se ha agudizado tras las recientes elecciones presidenciales, tanto Nicolás Maduro como el líder opositor Edmundo González han anunciado sus planes de juramentarse como presidentes para el próximo mandato. Esta situación ha generado controversia y tensiones, especialmente en relación con la legitimidad de los resultados electorales y el respeto a la Constitución y al Estado de derecho.

En este contexto, Velásquez también ha criticado la postura de las Fuerzas Armadas de acompañar a Maduro en su investidura el 10 de enero, a pesar de las acusaciones de fraude y de la consideración de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) de que González Urrutia es el presidente electo legítimo. La polarización política y las discrepancias sobre el curso de acción a seguir en el país han generado una profunda división en la sociedad venezolana.

Las declaraciones de Velásquez se suman a un panorama político complejo y tenso, en el que las decisiones y pronunciamientos de los actores clave, tanto nacionales como internacionales, tienen un impacto significativo en el futuro de Venezuela. La incertidumbre y la inestabilidad política continúan siendo temas centrales en la agenda del país, mientras se espera una resolución a las disputas y conflictos que marcan el escenario político actual.