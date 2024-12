Descubre a Luis Alfredo Quiroz: La voz prometedora de la narración hípica

El joven talentoso Luis Alfredo Quiroz, originario de Valencia, se ha destacado en el mundo de la narración de carreras de caballos, especialmente en el Hinava. Con tan solo 24 años, Quiroz ha demostrado su habilidad y aspira a alcanzar grandes logros en esta exigente profesión.

Nacido el 29 de junio de 2000 en Valencia, actualmente estudia Publicidad en el CUAM y ha sido comentarista en las dos últimas temporadas de la Liga Mayor de Beisbol Profesional a través de su canal oficial LMBP TV.

En cuanto a sus inicios en el mundo del hipismo, Quiroz comentó: “Comencé a narrar desde casa utilizando mi teléfono para grabar. En 2021, conocí a través de las redes sociales al narrador de INH Jesús García Mendoza, quien me escuchó, me orientó y me ayudó. En 2023, el locutor y comentarista hípico Oswaldo Antequera me consiguió un permiso para asistir al palco de transmisiones del Hipódromo de Valencia y así realizar prácticas en vivo”.

Agradeció también al periodista Manuel Rodríguez por darle la oportunidad de debutar como narrador hípico en Valencia el 26 de octubre del año en curso. Desde entonces, ha narrado varias carreras, siendo inolvidable la primera de ellas, en la que Queen Aitana se alzó con la victoria en una distancia de 1.200 metros.

Al ser cuestionado sobre sus referentes en la industria, Quiroz mencionó a Emisael Jaramillo y al entrenador Antonio Bellardi como profesionales que admira. Destacó a My Own Business como uno de los mejores ejemplares, recordando su exitosa campaña que incluyó 37 victorias, entre ellas el Clásico del Caribe y la Copa Confraternidad en dos ocasiones.

Respecto a las comparaciones con Jhan Carlos Magallanes, Quiroz mencionó: “Considero que es una coincidencia, quizás por ser de la misma generación y casi de la misma edad. Jhan es un gran narrador y lo admiro mucho, pero busco mantener un estilo propio que me distinga”.