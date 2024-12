EE UU exige a Venezuela respetar derechos de presas políticas

La Oficina Externa de Estados Unidos para Venezuela ha emitido una exigencia al gobierno de Nicolás Maduro para que respete los derechos humanos de las presas políticas en el país. Según esta oficina, cientos de mujeres se encuentran detenidas en condiciones inhumanas, muchas de ellas separadas de sus hijos y familias, lo que agrava aún más su situación.

En un comunicado publicado recientemente, se hace hincapié en la necesidad de que las autoridades venezolanas garanticen que las detenidas reciban la atención médica adecuada y que se respete su dignidad. Se insta al sistema de justicia a abordar esta situación y a velar por los derechos de las mujeres detenidas.

La petición de Estados Unidos se suma a los esfuerzos de diversas organizaciones que han denunciado el trato inhumano y las violaciones a los derechos humanos de los presos políticos en Venezuela, especialmente después de las elecciones presidenciales.

Por otro lado, la ONG Foro Penal reveló que actualmente hay 221 mujeres consideradas presas políticas en Venezuela, de un total de 1,849 personas detenidas en el contexto de las protestas surgidas tras las elecciones. La mayoría de los detenidos son civiles, mientras que 162 pertenecen a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Aunque la cifra oficial reporta alrededor de 2,400 personas detenidas tras las elecciones, el Foro Penal aclara que su cifra es inferior debido a que no incluye a aquellos detenidos por delitos comunes ni a los no reportados por sus familiares. Gonzalo Himiob, vicepresidente del Foro Penal, mencionó que aún no se tiene una cifra definitiva de excarcelaciones, ya que la Fiscalía informó sobre 956 liberaciones, pero no se ha verificado estos datos por la falta de una lista oficial con los nombres de los excarcelados.