Misterioso caso de envenenamiento por pastel navideño

La policía brasileña se encuentra investigando un caso que ha conmocionado a la opinión pública, se trata de tres muertes y varias hospitalizaciones de personas de una misma familia que consumieron un pastel de Navidad contaminado con arsénico. El trágico suceso tuvo lugar en la ciudad costera de Torres, en el sur de Brasil, donde tres mujeres de 43, 58 y 65 años perdieron la vida después de ingerir el pastel en una reunión familiar el 23 de diciembre.

Además de las mujeres fallecidas, la mujer que preparó el pastel y una niña de 10 años que también lo consumió, se encuentran internadas en un hospital local recibiendo tratamiento por intoxicación. Las autoridades han tomado muestras de sangre de las víctimas y los resultados de laboratorio revelaron altos niveles de arsénico en sus organismos.

Hasta el momento, no se han presentado cargos y la policía no ha confirmado si se trata de un caso de asesinato. A pesar de que no se han encontrado indicios de conflictos familiares, se está investigando a fondo para esclarecer lo sucedido. Por otro lado, se ha mencionado que la exesposa de la mujer que preparó el pastel falleció en septiembre pasado, aparentemente por causas naturales, pero ahora se considera la posibilidad de reabrir ese caso.

En medio de esta investigación en curso, la policía espera que la mujer hospitalizada mejore su estado para poder interrogarla y obtener más información sobre lo ocurrido. Mientras tanto, se continúan recabando testimonios de otras personas involucradas en el evento familiar. Las autoridades están trabajando arduamente para esclarecer este trágico suceso y determinar las causas de las muertes relacionadas con el consumo de este pastel navideño contaminado.