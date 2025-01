El pasado 24 de diciembre el Papa Francisco inauguró el año jubilar de la Esperanza, y atendiendo el llamado de la iglesia el Obispo de la Diócesis de Margarita simbolizó su inicio en la región con la apertura de la puerta Santa en la Catedral nuestra Señora de la Asunción.

Obispo de Margarita da inicio a Jubileo de la Esperanza

En las afueras del Palacio Legislativo Monseñor Fernando Castro Aguayo leyó la bula papal que convoca oficialmente el año jubilar, y de allí en peregrinación, acompañado por el clero diocesano, diáconos, seminaristas y religiosas llegaron hasta la Catedral.

Monseñor explicó a los medios la importancia de esta tradición católica en la que cada 25 años desde el 1300 se perdonaban las deudas, a los privados de libertad se les daba la gracia de poder salir, porque Dios se presenta de manera particular y busca responder a las necesidades de la humanidad.

“Es un año de gracia, un año de bendiciones en el que se nos exhorta a arrepentirnos de nuestros pecados y nuestras faltas, rectificar para recibir toda la indulgencia de Dios”, dijo Monseñor, asegurando que la esperanza nunca confunde, nunca defrauda, y es lo que el mundo necesita, esperanza.

Dijo que la intención del Papa es que fundemos la esperanza en Jesucristo porque siempre llena el corazón y da sus mejores fuerzas para que los humanos rectifiquen su vida.

“En las guerras, la pobreza, el miedo, la migración, las privaciones de libertad, la persecución, pareciera que no hay esperanza, sin embargo, en la gente arruinada, los dolores más profundos son donde muchas veces radica el mayor consuelo y la mayor fortaleza, porque la esperanza, no es no tener dificultad sino un camino firme por el cual caminar”, insistió.

Destacó que para este año jubilar se toman las palabras de San Pablo, porque se quiere grabar en los corazones de todos, creyentes o no, que Jesucristo, el hijo de Dios vivo, es la fuente de la esperanza, y recuerda que la historia da cuenta de lo que sufrió María, José y Jesús en su nacimiento, pero salieron adelante y los pastores pudieron adorar al niño y los Reyes Magos dar fe de su llegada.

En cuanto a las actividades del jubileo por parte de la iglesia, Castro Aguayo dijo que, según las espiritualidades y los carismas, cada parroquia, cada sector, cada gremio irá desarrollando y organizando el jubileo, que se simboliza pasando por una puerta que Jesucristo nos abre para convertir nuestra vida.

