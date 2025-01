Bonny Cepeda renuncia como viceministro de Cultura de República Dominicana tras respaldar a Nicolás

El reconocido merenguero Fernando Antonio Cruz, mejor conocido como Bonny Cepeda, ha presentado su renuncia al cargo de viceministro para la Descentralización y Coordinación Territorial del Ministerio de Cultura. La noticia fue dada a conocer a través de una carta dirigida al presidente de la República, Luis Abinader, la cual fue compartida en sus redes sociales este viernes.

Aunque Cepeda argumentó razones profesionales para su renuncia, es importante destacar que el gobierno de República Dominicana destituyó al embajador en Caracas luego de su participación en la toma de posesión de Nicolás Maduro, donde el artista fue invitado a presentarse en los conciertos programados para la celebración.

Tras revelar su decisión tomada en septiembre del año pasado, Bonny Cepeda afirmó que regresará a la música y a su carrera artística. En un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, el ahora exfuncionario expresó: “Hoy me dirijo a mis familiares, amigos del partido PRM, compañeros artistas, a mis seguidores y a todo el público en general, cuando he decidido continuar donde todo comenzó, a mi vida artística y empresarial, con la seguridad del deber cumplido en las funciones que me fueron encomendadas; con la firme convicción de que el tiempo de Dios es perfecto”.

Con esta decisión, Bonny Cepeda vuelve a enfocarse en su pasión por la música y los negocios, dejando atrás su breve paso por la función pública.