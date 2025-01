Partido de Puigdemont suspende negociaciones con el gobierno» – Mejorado: «Puigdemont y su partido suspenden diálogo con el gobierno

El líder independentista catalán Carles Puigdemont ha anunciado en Bruselas que su partido, Junts per Catalunya (JxC), ha decidido suspender las negociaciones sectoriales con el gobierno en España. Puigdemont ha enfatizado la importancia de recuperar la confianza en medio de esta decisión.

Esta suspensión implica que JxC no participará en las negociaciones para los presupuestos de 2025. El partido ha abandonado la postura de «hablar de todo», dejando en claro que los presupuestos no serán objeto de negociación y que no participarán en decretos o iniciativas legislativas.

A pesar de haber sellado un acuerdo con el PSOE que permitió aportar votos cruciales para la formación del gobierno de Pedro Sánchez en España, los independentistas catalanes alegan que el PSOE no está cumpliendo con sus obligaciones según lo acordado. Puigdemont ha solicitado una reunión urgente en Suiza para verificar el grado de cumplimiento del acuerdo.

La exigencia de JxC de que el gobierno de Sánchez se someta a una cuestión de confianza en el Parlamento español no ha sido atendida, lo que ha contribuido a la decisión de suspender las negociaciones sectoriales. Puigdemont ha expresado que la confianza entre ambas partes se encuentra rota desde hace un mes.

La situación actual entre JxC y el gobierno español refleja un impasse político que podría tener repercusiones en la estabilidad del gobierno de Pedro Sánchez. La suspensión de las negociaciones sectoriales por parte de JxC añade tensión a la relación entre los partidos y plantea interrogantes sobre el futuro de la colaboración entre los independentistas catalanes y el gobierno central en España.

