Baldoni demanda a Lively y Reynolds por 400 millones de dólares: conflicto millonario

La disputa legal entre Justin Baldoni y la pareja de Hollywood Blake Lively y Ryan Reynolds ha escalado a nuevos niveles con la presentación de una demanda de 179 páginas en el Distrito Sur de Nueva York. En esta demanda, Baldoni busca una compensación de US$ 400 millones y un juicio con jurado.

La acusación principal de Baldoni es que Lively y Reynolds utilizaron su influencia para apropiarse de la película «It Ends With Us», dirigida por Baldoni y coprotagonizada por Lively, producida y cofinanciada por la compañía de producción de Baldoni. Según la demanda, Lively buscó controlar la película y, al no lograrlo, difamó a Baldoni y su equipo.

En respuesta, el equipo legal de Lively ha negado estas acusaciones, afirmando que la demanda de Baldoni es un intento de desviar la atención de las acusaciones de acoso sexual que Lively había presentado inicialmente contra Baldoni. Esta saga legal ha expuesto los entresijos de los equipos detrás de las estrellas de Hollywood, con acusaciones de extorsión civil, difamación e invasión de la privacidad.

La disputa entre Baldoni y Lively ha generado múltiples demandas, incluida una de Baldoni contra el New York Times por US$ 250 millones, alegando que el periódico colaboró con el equipo de Lively para difundir información manipulada. El New York Times ha negado estas acusaciones.

En última instancia, la batalla legal entre Baldoni, Lively y Reynolds sigue en curso, revelando un conflicto complejo que abarca acusaciones de acoso sexual, difamación y manipulación mediática. Los detalles de este caso continúan siendo motivo de controversia y debate en la industria del entretenimiento.